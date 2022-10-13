Военком Иркутской области: В дальнейшем мобилизовывать отцов троих детей не будем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей региона, отметил, что существует решение Генштаба о том, чтобы не призывать в рамках частичной мобилизации отцов, у которых трое детей. Однако призванных из Иркутской области оно пока не коснулось. Теперь мобилизация многодетных в Иркутской области, как и по всей стране, будет организована иначе.

Мобилизация многодетных в Иркутской области: отсрочка для отцов троих детей

-План по мобилизации в Иркутской области был выполнен 29 сентября, - отметил Евгений Фуженко. - Она проводилась в строгом соответствии с законодательством России и теми рекомендациями, которые действовали в этот момент. Решение дать отсрочку отцам троих детей Генштаб принял 4 октября.

К тому времени иркутские мобилизованные уже были призваны. Но в дальнейшем, когда по решению Генштаба будут новые наборы мобилизованных, этот момент учтут. Мобилизации многодетных в Иркутской области не будет.