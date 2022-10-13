На какой срок призвали по мобилизации жителей Иркутской области, объявил военком. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один из самых популярных вопросов у тех, кого призвали по частичной мобилизации в Иркутской области и в их семьях - когда мужчины, которые совсем недавно уехали на учебные полигоны в Кузбассе и Новосибирской области перед отправкой в зону СВО, вернутся домой. Об этом спросили во время прямого эфира военкома Иркутской области Евгения Фуженко.

- В указе президента четко сказано, на какой срок - на весь период проведения частичной мобилизации, - объяснил военный комиссар Иркутской области. - Решение о демобилизации также, как и о призыве, принимает глава государства соответствующим указом.

Когда это произойдет, в целом тоже можно ответить - как только будут выполнены задачи специальной военной операции, которая сейчас проходит на территории Украины.