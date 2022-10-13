Сотрудники опеки из Усолья-Сибирского украли у 39 сирот более 30 млн рублей со счетов

Объем дела достиг 58 томов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение против 17 сотрудников опеки в Усолье-Сибирском. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, которое они совершили будучи в сговоре с использованием служебного положения. Они забирали деньги сирот, снимая их со счетов и присваивая себе. Таким образом они украли более 30 миллионов рублей. Правоохранительные органы зафиксировали 47 эпизодов преступления.

- С 2015 по 2020 год чиновница, используя свое служебное положение, совместно с другими фигурантами уголовного дела из категории опекунов, изготавливали и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие проведение финансовых операций по снятию денежных средств со счетов несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, - рассказали в СК Иркутской области.

От таких действий пострадали 39 сирот. Расследование закончилось, объем дела достиг 58 томов - немало. Прокурор передал все материалы в суд для вынесения приговора.

Отметим, по данной статье обвиняемым грозит лишение свободы до 6 лет.

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