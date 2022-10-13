35 детей-сирот получат ключи от новых квартир в Заларях. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Четырехэтажный дом на 35 квартир построили для детей-сирот в поселке Залари Иркутской области. Началось заключение договоров спецнайма, - об этом сообщила министр имущественных отношений Марина Быргазова на совещании, которое провел губернатор региона Игорь Кобзев.

Во всех квартирах - чистовая отделка, сантехника, на кухне - электрическая плита. На покупку квартир направили деньги из областного и федерального бюджетов.

- Обеспечение жильем детей-сирот - приоритетная задача правительства Иркутской области, - сказал Игорь Кобзев. - В этой сфере мы работаем в трех направлениях: приобретаем готовые квартиры, строим жилье и предоставляем социальную выплату. Важно сохранить положительную динамику прошлого года, когда число обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот превысило прирост очереди.

В этом году на создание специализированного жилфонда выделили 648 миллионов рублей из областного бюджета и 554 миллиона - из федерального бюджета.

- На эти деньги мы приобретаем 481 квартиру в Ангарске, Свирске, Нижнеудинске, Черемхово, Усолье-Сибирском, Бодайбо, Братске, Иркутске, Иркутском районе, Бохане, - рассказала Марина Быргазова. - 216 договоров спецнайма уже заключено.

Еще 124 жилых помещения для детей-сирот возводят в Тулуне, Саянске, поселках Забитуй, Балаганск и Усть-Уда.