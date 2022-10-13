Педагоги, воспитавшие стипендиатов губернатора Иркутской области в сфере культуры и искусства, получат премии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Преподавателей из Иркутской области, чьи воспитанники отличились в сфере культуры и искусства и получили стипендии губернатора, тоже наградят. Глава региона Игорь Кобзев подписал указ о присуждении им премии - по 25 тысяч рублей.

Деньги получат 43 педагога из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Саянска, Вихоревки, Нижнеудинска, Тулуна, Усть-Илимска, поселка Усть-Ордынский, сел Пивовариха и Хомутово.

- Эти педагоги - наша опора, настоящие профессионалы, которые живут искусством и могут искренне увлечь им детей, - подчеркнула министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. - Многие являются заслуженными работниками культуры РФ, имеют награды и благодарности. Их воспитанники прославляют область на российских и международных фестивалях и конкурсах.

Так, премию вручат педагогу иркутской Детской музыкальной школы № 7 Ирине Тененбаум. Она преподает эстрадный вокал, в этом году двое ее учеников получили стипендию губернатора. А всего за 30 лет работы она воспитала свыше 100 лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов.

Также среди награждаемых - трое преподавателей Иркутского областного колледжа культуры. Руководитель народного ансамбля танца «Сибирьяночка» Алена Кочева, например, получает премию не в первый раз.