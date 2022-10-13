Гроссмейстер из Иркутска стал лучшим на Кубке мира по игре в шашки

В чемпионате приняли участие спортсмены до 11 лет Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о команде шашистов, которая смогла завоевать места в Кубке мира и Чемпионате Европы, которые проходили в Грузии. Главным победителем в трех номинациях Кубка - молниеносная игра по русским шашкам, молниеносная игра по бразильским шашкам и быстрая игра - стал гроссмейстер Дмитрий Никифоров. Он давно профессионально занимается этим видом спорта, сейчас он стал мастером международного уровня.

- Кроме того, в Грузии состоялся Чемпионат Европы по шашкам среди юношей и девушек в шести возрастных группах. Он проходил по трем дисциплинам – молниеносная, быстрая и классическая игра. По результатам турнира шашисты из Иркутска завоевали 6 медалей, - рассказали в мэрии.

Из этих шести медалей три - золотые, две - серебряные и одна бронзовая. В группе М-11 два золота и одно серебро взял Михаил Кривошеенко, в группе детей до 9 лет победила Таисия Трунева, а третьей стала Алиса Чжао. Все они являются учениками Никифорова.

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