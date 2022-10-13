Медицинские карты для жителей Иркутской области стали виртуальными. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители Иркутской области теперь могут получать электронные рецепты и дистанционно открывать больничные, а их виртуальные медкарты со всеми анализами и исследованиями доступны в любой государственной больнице и поликлинике. Это стало возможным благодаря переходу медучреждений на единую цифровую платформу.

- Сейчас в новой системе уже 36 видов документов, включая справки, результаты анализов, больничные листы, назначения и другую медицинскую информацию. К 15 ноября это число планируется довести до 52, - отметил первый заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников.

Система позволяет распределять потоки пациентов, оценивать уровень заболеваемости, отслеживать основные показатели работы медучреждений и доступность помощи, взаимодействовать с фондами страхования.

- Врачи, помимо возможности работать с электронной медицинской картой пациента, получают доступ к справочникам и классификаторам, - добавил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

На новую цифровую платформу удалось перейти благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении».