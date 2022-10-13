Отключение отопления в Иркутске 14 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 14 октября анонсировали в компании, ответственной за городские теплосети. Батареи станут холодными с самого утра, тепло вернут только к середине дня или ближе к вечеру.

Отключение отопления в Иркутске 14 октября

- 14-го октября в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. В Свердловском округе проведем ремонт по улице Фурманова, 1, Листвнничная, 1а и по улице Доржи Банзарова, 25. В Ленинском округе - по улице Шахтерская, 24. В Правобережном - по улице Нестерова, 12, - рассказали в пресс-службе организации.

Таким образом, отключение отопления в Иркутске 14 октября пройдет в Свердловском, Правобережном и Ленинском округе города. Подробнее об адресах и времени отключения можно посмотреть в таблице.