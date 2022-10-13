В Иркутской области закончили обучение для 40 десантников-пожарных, длившееся месяц

Подобное мероприятие проводят впервые после долгого перерыва Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили о завершении подготовки пожарных, которая длилась месяц. За это время 40 десантников-пожарных изучали теорию и отрабатывали навыки тушения огня на практике. Их подготовили к пожароопасному сезону 2023 года. Обучение проходило по двум программам - "Инструктор десантник-пожарный" и "Инструктор парашютист-пожарный".

- В ходе обучения на Иркутской авиабазе для них был проведен подробный анализ горимости лесов в пожароопасный сезон 2022 года, выявлены основные ошибки при тушении и пути их устранения. С инструкторами десантных и парашютных групп проведен полный цикл воздушных тренировок. Отработаны тренировочные спуски с вышки-тренажера, с вертолета Ми-8 с использованием спускового устройства СУ-Р и тренировочные прыжки с парашютом с самолета Ан-2, - рассказали в пресс-службе.

Подобные учения проводили впервые после долгого перерыва. Необходимые знания получили специалисты из Иркутского, Байкальского, Качугского, Жигаловского, Усть-Удинского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского, Братского, Нижнеилимского и Преображенского авиаотделений.

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