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Общество13 октября 2022 9:56

Губернатор Иркутской области поручил создать законопроект о защите воздуха

В Братске идет работа по очистке атмосферы
Дарья БОЛЕСОВА
На 2022 год для очистки воздуха выделили 450 млн рублей из федерального бюджета

На 2022 год для очистки воздуха выделили 450 млн рублей из федерального бюджета

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил сформировать законопроект, который будет регулировать контроль за состоянием атмосферного воздуха в регионе. Соответствующее поручение получило министерство природных ресурсов и экологии Приангарья. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Закон не должен быть только для того, чтобы урегулировать экономические и финансовые вопросы. Там должны быть четко определены полномочия, которые будут возложены на региональные надзорные органы с точки зрения организации контроля, - заявил Игорь Кобзев.

Также он указал на то, что с 2019 года в Братске ведется контроль за атмосферным воздухом, очистка его от загрязнений. За эти годы из регионального и городского бюджетов выделили 540 миллионов рублей. В 2022 году из федеральной казны направили 450 миллионов рублей.

В качестве результата, в количество вредных выбросов снизилось на 12,6 тысячи тонн.

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