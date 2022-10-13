Губернатор Иркутской области поручил создать законопроект о защите воздуха

На 2022 год для очистки воздуха выделили 450 млн рублей из федерального бюджета Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил сформировать законопроект, который будет регулировать контроль за состоянием атмосферного воздуха в регионе. Соответствующее поручение получило министерство природных ресурсов и экологии Приангарья. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Закон не должен быть только для того, чтобы урегулировать экономические и финансовые вопросы. Там должны быть четко определены полномочия, которые будут возложены на региональные надзорные органы с точки зрения организации контроля, - заявил Игорь Кобзев.

Также он указал на то, что с 2019 года в Братске ведется контроль за атмосферным воздухом, очистка его от загрязнений. За эти годы из регионального и городского бюджетов выделили 540 миллионов рублей. В 2022 году из федеральной казны направили 450 миллионов рублей.

В качестве результата, в количество вредных выбросов снизилось на 12,6 тысячи тонн.

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