В Иркутской области проконтролируют готовность территорий к отопительному сезону

Долг населения за тепло достиг 600 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить контроль за муниципалитетами в вопросе их готовности к зимнему сезону. Отопление уже дали по всем муниципалитетам, теперь с ответственных будут требовать паспорт готовности. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Прошу усилить соответствующую рабочую группу представителями правоохранительных и контролирующих органов. И если выявляются случаи отсутствия паспортов готовности, виновных привлекать к ответственности по всей строгости. Этого требует и полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, - заявил Кобзев.

В регионе хотят улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению. Для модернизации решили взять под ответственность бесхозные объекты ЖКХ, а также обеспечить системы резервными источниками тепла. При этом не забыли об обязанностям жителей Иркутской области: сейчас они оказались должны 600 миллионов рублей за отопление. К тому же, есть огромный долг в миллиард рублей за электричество.

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