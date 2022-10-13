Отключение света в Иркутске 14 октября Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Иркутске 14 октября объявили в энергосбытовой компании. Горожане снова окажутся без света на какое-то время. В некоторых домах электричества не будет днем, в некоторых - только ночью.

Отключение света в Иркутске 14 октября

Причиной отключения стали ремонтные работы, проводящиеся по плану. Нужно проверить исправность электросетей, чтобы не допустить крупных аварий, особенно в зимний период. Таким образом, света не будет в четыре округах Иркутска: Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском.

Подробнее о времени отключения и точных адресах можно узнать из таблиц, которые предоставила пресс-служба главного энергооператора.

Отключение света в Иркутске 14 октября

Отключение света в Иркутске 14 октября

Отключение света в Иркутске 14 октября

Отключение света в Иркутске 14 октября

Отключение света в Иркутске 14 октября