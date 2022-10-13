Иркутянин лишился Jaguar и Range Rover за долги по коммунальным платежам

Фото: Иркутскэнергосбыт

В пресс-службе "Иркутскэнергосбыта" поделились фотографией погрузки дорогущих автомобилей Jaguar и Range Rover на эвакуатор. Машины отправили на штраф-стоянку. Это не стало большим сюрпризом для их владельца, жителя Иркутска, потому что он знал причину ареста. Судебные приставы пошли на крайние меры из-за больших долгов водителя за услуги ЖКХ.

- Стоит отметить, мужчина относится к категории неплательщиков – в отношении него у судебных приставов находятся и другие исполнительные производства по аналогичным делам за оплату услуг ЖКХ, сумма долга по ним более 300 тысяч рублей. В суде сейчас находится на рассмотрении ещё одно дело также по долгам за коммунальные услуги, на сумму 280 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, если иркутянин не погасит долги, его автомобили отдадут на реализацию.

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