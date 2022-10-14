Дождь с мокрым снегом выпадет в Иркутске 14 октября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Приангарье пришло похолодание. Погода в Иркутске 14 октября будет прохладной. Днем столбики уличных термометров покажут лишь +4…+6. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.
- Также в Иркутске в пятницу ожидаются слабые осадки в виде дождя с мокрым снегом, - добавляют метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Облачность переменная.
Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 61%. Такой будет погода в Иркутске 14 октября, а вот погода в Иркутской области сегодня облачная с прояснениями.
В районах выпадет мокрый снег с дождем, ветер того же направления дует со скоростью 5-10 м/ и с порывами до 13 м/с. Днем в Приангарье воздух прогреется до +3…+8, но если небо закроют облака, похолодает до 0…-5.
Внимание, автомобилисты! На дорогах региона местами гололедица.
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