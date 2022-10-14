Эпицентр землетрясения в Иркутске 14 октября был в 90 км от города. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Эпицентр утреннего сейсмособытия находился в акватории Байкала, в районе города Бабушкин. Где был эпицентр землетрясения в Иркутске 14 октября КП-Иркутск рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Эпицентр землетрясения в Иркутске 14 октября

- Эпицентр землетрясения в Иркутске 14 октября находился в 60 километрах от поселка Листвянка, в 90 километрах от Иркутска, - поделилась с «Комсомолкой» специалист. – Магнитуда землетрясения составила 5.9, энергетический класс 14.5. В Иркутске толчки были 4.2 балла.

По ощущениям иркутян, говорят, баллов 5. В Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах сила землетрясения составила 3-5 баллов. Толчки ощутили, конечно, и в Бурятии.

- Эпицентр для нас находился в 33 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района, - говорят спасатели в республике. - По данным единых дежурно-диспетчерских служб, толчки ощущались на территории 12 муниципальных образованиях Бурятии.

Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала. В Иркутской области также развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

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