В Иркутской области все медицинские организации переведены на новую цифровую платформу. Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области.

Все государственные медицинские организации Иркутской области с октября этого года перешли на новую цифровую платформу («ЕЦП.МИС») и получили равные возможности в плане в плане цифровой организации своей работы.

Работа по переводу на новую цифровую платформу выполнялась в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении».

Дорожную карту по переходу на медицинскую информационную систему «ЕЦП.МИС» «Ростелеком» и министерство здравоохранения Иркутской области утвердили и подписали в апреле этого года.

«Региональная медицинская информационная система действовала в Приангарье с 2012 года и содержала всего семь видов документов. Сейчас в новой доработанной версии уже 36 видов документов, включая справки, результаты анализов, больничные листы, назначения и другую медицинскую информацию. К 15 ноября это число планируется довести до 52», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Система позволяет осуществлять управление потоками пациентов, оценивать заболеваемость, доступность медицинской помощи, проводить мониторинг основных показателей деятельности учреждений здравоохранения, анализировать данные.

Эта цифровая платформа создает единое информационное пространство в региональном здравоохранении и обеспечивает преемственность лечения, интегрируется с федеральными решениями. Врачи получают доступ к интеллектуальным сервисам: справочникам, классификаторам и возможность работать с электронной медицинской картой пациента.

«“ЕЦП.МИС” формирует электронный медицинский документооборот, обеспечивает межведомственное взаимодействие с фондом социального страхования и территориальным фондом обязательного медицинского страхования, — пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко. — В его основе — цифровая карта пациента. К ней прикрепляются результаты исследований, что исключает потерю данных на бумажных носителях. Видны все назначения, записи и другие данные о здоровье».

Проведенная интеграция «ЕЦП.МИС» с системой по выписке электронных рецептов, позволяет пациентам их получать, а также дистанционно открывать больничные листы.

«Система автоматизирует деятельность поликлиник, стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, оцифровывает основные процессы оказания медицинской помощи: от онлайн-записи на прием к врачу до управления ресурсами в лечебной организации», — подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области сказал Алексей Шелехов.

«Мы предоставляем сервисы, которые делают систему здравоохранения понятной и доступной. “ЕЦП.МИС” — удобный инструмент для ежедневной работы медицинских специалистов. Цифровые сервисы позволяют региональным органам управления здравоохранением выстраивать прозрачную, контролируемую и прогнозируемую отрасль», — сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.