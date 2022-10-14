Улицы Александра Невского и Карпинскую отремонтировали в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске заканчивают чинить дороги. Так, уже привели в порядок улицы Александра Невского и Карпинскую.

- Напомню, улица Александра Невского изначально не планировалась к ремонту. Но благодаря дополнительному финансированию и поддержке правительства региона ее включили в перечень на этот год, - отметил глава города Руслан Болотов.

Мэр отметил, что ремонт давно был необходим, потому что поблизости находятся два детских сада. Теперь малышей удобнее водить туда, потому что появились тротуары, а для автомобилистов - парковки.

На дороге заменили асфальт, сделали ограждение и бордюры, нанесли разметку. И все это на два месяца раньше, чем планировалось по контракту.

Ремонт оценили местные жители и общественники.

- К качеству нареканий нет. Но здесь есть сужение дороги, поэтому должны стоять соответствующие знаки. Надеюсь, в будущем этот момент учтут, - сказал председатель «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов.

Ну а Карпинская - самая длинная из всех улиц, которые чинили в этом году - пять километров. Здесь тоже сделали все, как полагается: свежий асфальт, гранитные бордюры, тротуары, а еще девять автобусных остановок. Сейчас проводят освещение.

В следующем году по этой улице могут запустить школьный автобус для перевозки детей, живущих в садоводствах на Плишкинском тракте и микрорайоне Славном.

- Мы продолжим ремонтировать крупные объекты. В следующем году заходим на улицу Полярную, - отметил Руслан Болотов. - Цель - восстанавливать дороги не только в центре, но и во всех районах города.