Старшего помощника капитана осудили за незаконное хранение оружия в Усть-Куте

В Приангарье Усть-Кутский городской суд Иркутской области вынес приговор механику – старшему помощнику капитана ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей». Его признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Суд установил, что подсудимый незаконно приобрел и хранил в помещении своей каюты под матрасом двуствольное охотничье ружье, а также 33 патрона к нему, - рассказали в ведомствах.

Летом текущего года во время осмотра транспорта, полицейские обнаружили тайник и изъяли его содержимое. Мужчина свою вину признал и раскаялся. Суд назначил ему 6 месяцев ограничения свободы.

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