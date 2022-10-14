Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь попавшей в ДТП пенсионерке в Черемхово. Фото: Управление Росгвардии по Иркуской области

Сотрудники Росгвардии оказали первую доврачебную помощь 73-летней пенсионерке, попавшей под колеса автомобиля «Тойота Филдер» в Черемхово. Очевидцами ДТП сержанты полиции Дмитрий Дятлов и Евгений Дашков стали во время патрулирования на улице Забойщика. В этот момент пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за сильного удара она получила различные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркуской области.

- Росгвардейцы незамедлительно вызвали на место бригаду медиков, инспекторов ГИБДД и оказали пострадавшей своевременную доврачебную помощь, - остановили кровотечение, обработали и перевязали раны, - рассказали в ведомстве.

Женщина не могла ходить. Когда к месту аварии приехали медики, сотрудники Росгвардии переложили пострадавшую на носилки и перенесли в карету скорой помощи. Сейчас пенсионерка находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

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