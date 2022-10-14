МЧС: интенсивность землетрясения 14 октября в Иркутской области 7,9 баллов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Интенсивность подземных толчков утром 14 октября в Приангарье достигла 7,9 баллов. Магнитуда в эпицентре 5,9. Энергетический класс 14,5. Эпицентр землетрясения зарегистрировали в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В городе Иркутске ощущалось 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах 3-5 баллов, - отметили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

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