Игорь Кобзев: Главы территорий Иркутской области, где ощущалось землетрясение, должны усилить работу с жителями. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил мэрам городов и районов, где утром 14 октября ощущалось землетрясение, усилить работу с местными жителями.

- Все территории были оповещены о необходимости отправить оперативные группы для обследования зданий на предмет повреждений. По предварительной информации повреждений нет, - сообщил глава региона Игорь Кобзев. - Системы тепло- и водоснабжения, объекты энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Тем не менее, главы территорий должны продолжить работу и своевременно реагировать на жалобы жителей региона.

Напомним, землетрясение произошло около девять часов утра на юге озера Байкал, в 19 километрах от села Большое Голоустное. Подземные толчки были достаточно ощутимыми. Интенсивность составила примерно пять баллов в Иркутске, три-пять баллов в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах, почувствовали тряску и в более отдаленных территориях - в Саянске, Балаганске, Тулуне.

Специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области развернули оперативный штаб, чтобы быстро связываться с едиными дежурными диспетчерскими службами районов и принимать информацию. Ситуацию продолжают мониторить.