Экс-сотрудница опеки из Иркутской области украла у детей-сирот 30 млн рублей

Сотрудники опеки из Иркутской области украли у детей-сирот 30 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приангарье суд рассмотрит уголовное дело о краже более 30 миллионов рублей, предназначенных для детей, находящихся под опекой. В мошенничестве подозревают бывшую сотрудницу управления регионального министерства социального развития, опеки и попечительства по Усолью-Сибирскому и Усольскому району. Также в совершении преступления обвиняют еще 16 женщин. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального СК.

- По версии следствия, в период с 2015 по 2020 годы обвиняемая, работая в органах опеки и попечительства, в сговоре с опекунами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изготавливала и представляла в банк фиктивные документы, разрешающие снятие денежных средств со счетов несовершеннолетних опекаемых, - рассказали в ведомстве.

С помощью подложных документов обвиняемые обналичивали пособия, которые полагались детям при достижении совершеннолетия. Половину денег экс-чиновница присваивала себе. Так, были украдены средства 39 опекаемых детей.

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