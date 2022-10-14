Премьера оперы «Старший сын» состоится в Иркутском музыкальном театре 15 октября

Фото: правительство Иркутской области

Премьера оперы по пьесе Вампилова «Старший сын» состоится в Иркутском музыкальном театре 15 и 16 октября. Спектакль поставил московский режиссер Алексей Смирнов. Автор музыки - известный композитор Геннадий Гладков, либретто и стихов – известный советский поэт, бард Юлий Ким. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Это лирическая комедия, - рассказали в правительстве региона. - Стихи, либретто и партитура были написаны в 1983 году для Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В Иркутске будет представлена именно эта постановка.

Стоит отметить, что музыкальный театр крайне редко ставит оперы. Сегодня в репертуаре лишь один такой спектакль «Две королевы». «Старший сын» будет посвящен двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова и 85-летию Иркутской области.

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