Супружескую пару осудили за торговлю наркотиками в Черемхово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Черемхово вынес приговор семейной паре за незаконные сбыт и хранение наркотиков. На протяжении 2021 года страдающие зависимостью сибиряки закупали партии "зелья" у неизвестных лиц. Часть они употребляли сами, остальное - продавали, передавая клиентам через тайники. У 42-летнего мужчины во время обыска было изъято 0,58 грамм запрещенного вещества. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В зависимости от роли и степени участия каждого, фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные хранение и сбыт наркотических средств), - рассказали в ведомствах.

С учетом мнения прокурора суд приговорил наркоторговца к 9 годам в исправительной колонии строго режима. Его 36-летнюю супругу - к 8 годам лишения свободы - в исправительной колонии общего режима.

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