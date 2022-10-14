Лесопарковую зону благоустроили в иркутском микрорайоне Зеленый. Фото: администрация Иркутска

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразилось еще одно место отдыха в Иркутске. На этот раз благоустройство прошло в лесопарковой зоне микрорайона Зеленый. Для детей здесь установили интерактивный игровой комплекс, на площадке постелили покрытие из резинопола. Также есть условия для юных горожан с ограниченными возможностями. Об этом сообщают в пресс-службе областного центра.

– Очень здорово, что у нас сделали такой парк. Теперь есть где с ребятишками погулять, – поделилась жительница микрорайона Зеленый Маргарита Шаманина. - Большое спасибо от всех жителей! Нам бы еще качели сюда поставить и скамейки на выходе из парка. Надеюсь, эти пожелания в будущем учтут.

Из новенького на территории парка появилась садовая беседка с шахматной доской, скамейки и урны. Смонтированы деревянные ограждения и стенки из габионов. Лестницы оборудованы пандусами. Кроме того, убраны сухие и аварийные деревья, проведена формовочная обрезка, посеяны газоны. Вскоре здесь установят уличное освещение.

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