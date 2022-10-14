Долг в 10 млн рублей перед работникам накопился у предприятия в Нижнеудинске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

220 работников коммунального предприятия в Нижнеудинске не получали зарплату с июля по август включительно. Руководство задолжало подчиненным больше 10 миллионов рублей. Межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратура внесла руководителю предприятия представление и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), - рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками предприятия полностью была погашена.

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