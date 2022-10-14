Серийный вор из Иркутска попался полиции через несколько минут после кражи

Задержанный сразу признался Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько жителей Октябрьского округа Иркутска обратились в полицию с заявлениями о краже ценных вещей из их квартир. По их словам, неизвестный проник в жилище, взял, что хотел, и скрылся. Когда полиция получила последнее сообщение, сотрудники сразу выехали на место происшествия с надеждой взять вора сразу. Попытка оказалась удачной.

- При проведении рейда по улице Депутатской, оперативники заметили подозрительного мужчину с большой спортивной сумкой и коробками. Мужчину задержали, после чего он сразу же признался оперативникам в содеянном. При себе у доставленного находились похищенные вещи, - рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

Против вора возбудили уголовное дело, сейчас выясняют все обстоятельства эпизодов преступления. Также придется компенсировать ущерб пострадавшим.

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