В Иркутской области 16 октября выберут глав муниципальных образований

Фото: избирательная комиссия Иркутской области

В избирательной комиссии Иркутской области сообщили о приближающихся муниципальных выборах, которые состоятся 16 октября. Населению предстоит выбрать семь глав муниципальных образований первого уровня - то есть поселенческого уровня. Также нужно отдать голос за кандидатов в пять муниципальных дум.

- Будут избраны глава Нижнеиретского сельского поселения Черемховского района, где зарегистрированы четыре кандидата, глава Шебертинского муниципального образования (МО) Нижнеудинского района (три кандидата). Кроме того, состоятся выборы глав Нижнезаимского МО Тайшетского района, Зулумайского МО и Кимильтейского сельского поселения Зиминского района, Молькинского и Балаганкинского МО Усть-Удинского района, - рассказали в избиркоме.

На этом уровне нужно будет выбрать одного из двух кандидатов. На посты депутатов вариантов гораздо больше, вплоть до 18.

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