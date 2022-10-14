В Иркутске состоялось открытие двухдневного Форума отцов

В мероприятии принимают участие около ста человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили о начале работы двухдневного Форума отцов. Главными организаторами выступили «Ассоциация советов отцов Иркутской области» при поддержке Правительства Иркутской области, министерств социального развития и образования, Общественной палаты региона.

- В форуме в очно-заочном формате принимают участие представители советов отцов со всего региона, общественных организаций, исполнительной и законодательной власти региона, администраций муниципальных образований. Всего более 100 человек, - рассказали в пресс-службе правительства.

Целью мероприятия стало укрепление отцовских движений в России и в частности в Иркутской области. Участники форума рассмотрят вопрос эффективности методов работы советов отцов в муниципалитетах.

Напомним, в России для укрепления института семьи и отцовства ввели почетную награду "Отцовская доблесть" с единовременной выплатой в 150 тысяч рублей.

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