20 домов культуры обновят в Иркутской области в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Города и районы Приангарья до 20 октября могут подать заявки на модернизацию домов культуры. В ноябре областной минкульт выберет 20 учреждений, где обновят материальную и техническую базу. На это выделят 30 миллионов рублей из бюджета региона.

- Я часто бываю в территориях и вижу, какое значение для жителей городов, поселков и сел имеют дома культуры и досуговые центры, - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Программа «100 модельных домов культуры» позволяет модернизировать учреждения, сделать их более современными.

Для участия в конкурсе важно, чтобы при этом часть расходов брал на себя местный бюджет, - например, на текущий ремонт, на покупку строительных материалов. А за счет областной программы можно приобрести мебель, современное звуковое и световое оборудование, цифровую технику, новые сценические костюмы и музыкальные инструменты для коллективов.

Министр культуры Приангарья Олеся Полунина подчеркнула, что программа приносит ощутимые результаты. Только за три года удалось обновить 120 домов культуры. Благодаря этому проводится все больше интересных мероприятий, местные жители активнее в них участвуют, ярче проявляют себя в творчестве. Формат учреждений меняется на современный.

Программа «100 модельных домов культуры» существует с 2011 года. За этот период в ней участвовали 280 учреждений.