Житель Братска получил 9 лет колонии за неумышленное убийство знакомого после застолья

Потерпевший умер в больнице от кровоизлияния в мозг Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд присяжных вынес вердикт по делу 29-летнего жители Братска. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, после которого потерпевший скончался. Преступление произошло в начале лета 2021 года, когда подсудимый и его сожительница отправились в гости на дачу к 38-летнему другу. После застолья начался мордобой. Об этом рассказали в СК и прокуратуре Иркутской области.

- Гость на почве личной неприязни нанес множественные удары кулаками по голове хозяину дома, лежавшему на диване неподалеку от спящей девушки нападавшего. Утром непришедшего в сознание потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм и кровоизлияния в мозг, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Присяжные озвучили свое решение: признать жителя Братска виновным, но заслуживающим снисхождения. С учетом этого снисхождения мужчине дали 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пока что приговор в силу не вступил, обвиняемый может подать апелляцию.

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