Ростуризм предупредил жителей Иркутской области брать наличные деньги в Турцию

Пока что безналичный расчет для российских туристов недоступен Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным WEACOM.RU, в Ростуризме предупредили жителей Иркутской области о необходимости брать именно наличные деньги при путешествии в Турцию. Сейчас у граждан России проблемы с использованием безналичной оплаты в других странах, поэтому лучше подстраховаться. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Оформить карту TROY на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции. Поэтому в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для наших туристов в Турции пока являются наличные, - заявила Догузова.

Напомним, карта TROY является одним из основных способов оплатить покупки и услуги на территории Турции. Ее выпускают почти все банки страны, однако многие из них не работают с иностранными клиентами.

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