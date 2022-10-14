Главной причиной пожаров за последние сутки в Иркутской области стало короткое замыкание

За девять месяцев в Приангарье произошло 4875 пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в Иркутской области произошло 10 пожаров: два из них - на жилых территориях, четыре - в хозпостройках, еще два - в пустых помещениях, а еще два - на открытой местности. Половина из них имели общую причину - замыкание проводки. Среди других можно назвать поджог, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации оборудования. Об этом рассказали в МЧС Приангарья.

- Увеличение числа пожаров по различным электротехническим причинам происходит с наступлением холодов, из-за усиленной эксплуатации электроприборов, обогревателей, возрастания нагрузки на электросеть. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 4875 пожаров, погибли 146 человек, 143 человека получили травмы, 720 человек спасены на пожарах, - рассказали в ведомстве.

В регионе проходит месячник противопожарной безопасности, в рамках которого идут проверки оборудования и разъяснительные беседы. Также спасатели уже сейчас начали готовиться к пожароопасному сезону 2023 года.

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