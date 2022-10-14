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Общество14 октября 2022 9:49

Почти законченный ремонт 10 км дороги Бодайбо - Кропоткин обошелся в 158 млн рублей

Трасса соединяется четыре населенных пункта
Дарья БОЛЕСОВА
Работы должны закончить к концу октября

Работы должны закончить к концу октября

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили о практически полном завершении ремонта дороги Бодайбо - Кропоткин. Здесь восстановили покрытие на 10 километрах. Дорога соединяет четыре населенных пункта и является одной из важнейших "транспортных артерий" для поселков. Работы провели на средства по нацпроекту - потратили 158 миллионов рублей.

- Дорожной службы Иркутской области отремонтировали водопропускные трубы, восстановили дорожную одежду, ровность трассы, привели уклоны в нормативное состояние. Сейчас идет завершающий этап работ – установка металлического барьерного ограждения, сигнальных столбиков, обновление дорожных знаков, - заявила директор ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" Юлия Гордина.

Работы должны закончить до 31 октября и сдать объект в эксплуатацию.

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