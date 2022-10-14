52% опрошенных иркутян выступили за отмену новогодних мероприятий на фоне спецоперации

Две трети работодателей России отказались от проведения корпоративов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У жителей Иркутска спросили, как они относятся к идее отменить массовые мероприятия на Новый год, которые стали уже традиционными для области. Причиной отмены является проведение специальной военной операции и частичной мобилизации. Результатами исследования поделились в WEACOM.RU.

52% из опрошенных посчитали, что отменить мероприятия и тем самым сократить расходы необходимо. При этом женщины более активно поддерживают эту идею, в отличии от мужчин. Также такой позиции придерживаются по большей части люди старше 45 лет.

Четверо из каждых десяти работодателей пока что планируют проводить новогодние корпоративы, большинство хотят отметить праздник в ресторане. При этом по всей России примерно две трети работодателей решили отказаться от корпоративов, так как посчитали их неуместными сейчас.

Отметим, в Иркутской области решают, стоит ли отказываться от закупки новых украшений к Новому году. Депутат Законодательного собрания также предложила не тратить деньги на приглашенных звезд.

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