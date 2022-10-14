Иркутская область получит из госбюджета 149 млн рублей на производство масличных культур

В 2021 году удалось собрать 94 тысячи тонн масличных культур Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Для развития производства масличных культур в Иркутской области направят 155,3 миллиона рублей. Большая часть - 149,1 миллион рублей - выделят из федерального бюджета. Остальная часть пойдет из региональной казны. Средства нужны для поддержки аграриев.

- В Иркутской области необходимо поддерживать производителей масличных культур для сохранения рентабельности производства продукции и снижения затрат на производство. Аграрии смогут направить полученные средства на подготовку к проведению весенней посевной кампании 2023 года, – объяснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, общая посевная площадь таких растений составила 87 тысяч гектаров, что на 53% больше показателей 2021 года. В прошлом году аграрии собрали и обмололи 94,2 тысячи тонн масличных культур.

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