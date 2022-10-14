Жительница Ангарска пойдет под суд за коммерческий подкуп в 12 тысяч рублей

Прокуратура уже утвердила обвинение
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Суд Ангарска рассмотрит дело местной жительницы, главы учебного центра дополнительного профобразования. Ее обвинили в коммерческом подкупе: подозреваемая взяла деньги за выдачу сертификата о получении образования. Конечно, заказчик ни на какие занятия не ходил. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
- С целью придания законности фиктивному документу об образовании женщина самостоятельно заполнила и подписала, в том числе от имени иных лиц, бланки удостоверений, свидетельств о прохождении обучения и выписок заседаний аттестационных комиссий. Полученными деньгами в размере 12 тыс рублей она распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в надзорном ведомстве.
Преступление произошло недавно, в августе 2022 года. Сейчас дело с утвержденным обвинением передали в суд для вынесения приговора.
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