Отключение света в Иркутске с 15 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске с 15 октября анонсировали в энергосбытовой компании города. На этот раз перебои с электричеством продлятся несколько часов как в этот день, так и 16 октября.

Отключение света в Иркутске с 15 октября

По данным компании, причиной отключения стали плановые ремонтные работы. В зависимости от адреса, будет свое время перебоев электричества. В общей сложности энергии не будет в по некоторым улицам Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Правобережного округов города. Обесточены будут дома по улицам Шахтерской, Толева, 30 Иркутской Дивизии, Верхней Набережной, Франк-Каменецкого и других.

В пресс-службе дали таблицы с точными адресами и временем отключения света в Иркутске с 15 октября.

Отключение света в Иркутске с 15 октября

Отключение света в Иркутске с 15 октября

Отключение света в Иркутске с 15 октября

Отключение света в Иркутске с 15 октября

Отключение света в Иркутске с 15 октября