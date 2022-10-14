В Иркутске решили устроить флешмоб в честь Дня отца

Помимо флешмоба в регионе проводят Форум отцов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

День отца отмечают в России в третье воскресенье октября. Раньше этого праздника не было, его учредил президент страны Владимир Путин. Целью стало укрепление института семьи, а конкретно - роли отца. В честь праздника в Иркутске состоится флешмоб, организатором которого выступило министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья.

- Отец является для детей примером силы, чести, целеустремленности, защитником мира и покоя в семье. Поэтому мы приглашаем принять участие во флешмобе всех: и взрослых, и детей, - заявила заместитель министра Татьяна Плетан.

В чем же заключается флешмоб? Все желающие могут разместить пост об отце на личной странице в социальной сети "Вконтакте" и отметить аккаунт Минсоцразвития региона (@id503203674). Таким образом в соцсетях появится информационный тренд.

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