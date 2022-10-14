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Общество14 октября 2022 13:08

Мобилизованные из Иркутской области получили посылки со снаряжением 14 октября

Груз распределят между разными учебными центрами
Дарья БОЛЕСОВА
Некоторые мобилизованные попросили еще об одной услуге

Некоторые мобилизованные попросили еще об одной услуге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в официальном ТГ-канале о том, что посылки прибыли к мобилизованным из Приангарья. Груз распределят между учебными частями в Новосибирске, Юрге и Шилово. Мобилизованные получили свое снаряжение и другие вещи.

- Глава Шелехова, мэр Шелеховского района и глава районной Думы привезли посылки от семей и местных предпринимателей мобилизованным шелеховчанам. Они пообщались с земляками, узнали, как у них обстоят дела, на месте посмотрели, все ли в порядке с отоплением, водой, медикаментами, - рассказал губернатор.

Также он попросил разобраться с тем, что некоторые мобилизованные из Юрги попросили услуги нотариуса. Он призвал удовлетворить запрос, а тем, кому еще требуется подобная помощь, обратиться к командованию.

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