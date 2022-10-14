Мобилизованные из Иркутской области получили посылки со снаряжением 14 октября

Некоторые мобилизованные попросили еще об одной услуге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в официальном ТГ-канале о том, что посылки прибыли к мобилизованным из Приангарья. Груз распределят между учебными частями в Новосибирске, Юрге и Шилово. Мобилизованные получили свое снаряжение и другие вещи.

- Глава Шелехова, мэр Шелеховского района и глава районной Думы привезли посылки от семей и местных предпринимателей мобилизованным шелеховчанам. Они пообщались с земляками, узнали, как у них обстоят дела, на месте посмотрели, все ли в порядке с отоплением, водой, медикаментами, - рассказал губернатор.

Также он попросил разобраться с тем, что некоторые мобилизованные из Юрги попросили услуги нотариуса. Он призвал удовлетворить запрос, а тем, кому еще требуется подобная помощь, обратиться к командованию.

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