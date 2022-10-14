Последствия землетрясения 14 октября в Бурятии устраняют в городе Бабушкин

Последствия землетрясения 14 октября в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последствия землетрясения 14 октября в Бурятии устраняют в кратчайшие сроки в городе Бабушкин. Сейчас сотрудники МЧС проводят обход многоквартирных домов - проверяют, все ли в порядке. Уже заметили, что толчки земли стали причиной разрушения кирпичных дымовых труб, что скажется на жизни многоэтажек.

- Информация о пострадавших в оперативную дежурную смену ЦУКС не поступала. Обследование объектов продолжается, ситуация находится на контроле МЧС, всего к работам привлечены 315 человек и 79 единиц техники, - рассказали в МЧС республики.

Жителям многоквартирных домов предложили на какое-то время разместиться в спецпункте, чтобы обезопасить себя. Он находится в местной школе и может вместить 200 человек. Однако горожане отказываются. В случае опасности сотрудники МЧС могут провести срочную эвакуацию жителей многоквартирных домов.

Напомним, колебания земной коры повергло в шок сибиряков в 08.54 14 октября. Эпицентр события был в акватории Байкала. По данным специалистов, он находился в 90 километрах от Иркутска, в 60 километрах от поселка Листвянка.

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