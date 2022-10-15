Когда в Иркутской области начнется зима, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересными фактами об осени 2022 в Иркутской области решили поделиться синоптики. По словам специалистов, в этом году золотая пора пришла в регион в соответствии с климатом 13-14 сентября. На севере это произошло немного раньше - 9-10 сентября. Однако первая половина этого времени года закончилась на 4−8 дней раньше средних многолетних значений. Причиной тому холодный арктический воздух, который глубоко вторгся на территорию Приангарья. Это значит, что 24-28 сентября осенние деньки пошли на убыль. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- Особенностью этого периода были осадки, которые начинались дождем и перемежались со снегом, - говорит ведущий агрометеоролог Наталья Домбровская. - На протяжении всей третьей декады сентября осадки шли практически ежедневно, покрывая поля области временным снежным покровом, который установился на 10−13 дней раньше обычного, выпадающие осадки в первой пятидневке октября его только увеличивали.

При этом в Тайшетском, Братском и Нижнеилимском районах высота снежного покрова достигала 10−23 см, а на севере и северо-западе региона - 3−8 см. Однако он был временным и сохранялся лишь до 6-8 октября. Когда же начнется зима? Говорить об этом пока рано, однако согласно климатическими данными в большинстве районов Иркутской области смена сезонов происходит в период с 17 по 23 октября, в северных - 8−15 октября.

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