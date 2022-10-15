До +4 градусов прогреется воздух в Иркутске 15 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой будет погода в субботу 15 октября в Иркутске ? Ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Столбик термометра днем поднимется до +2...+4 градусов. Северо-западный ветер достигнет 5-10 м/с. Об этом сообщают синоптики Иркутского УГМС.

- В Приангарье местами пройдут осадки, это мокрый снег и дождь, - отмечают метеорологи. - Северо-западный, юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с.

Температура по области будет примерно такой же, как в областном центре +4...-1 градус.

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