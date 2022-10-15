Дело о превышении полномочий почти на 2 млн рублей возбудили в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В результате преступления муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму больше 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Установлено, что в 2019 году муниципальным предприятием заключен договор поставки и оказания услуг по комплектации и монтажу теплового узла на объекте социального назначения, расположенного на территории Ленинского округа Иркутска, - рассказали в ведомствах. - Согласно имеющейся документации, подрядчик выполнил договорные обязательства в полном объеме, а заказчик их принял и оплатил.

Однако прокурорская проверка показало иное. На самом деле, фактически никакой работы на соцобъекте не проводилось. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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