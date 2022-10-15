Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Ивановка Ангарского района. Фото: правительство Иркутской области

Вскоре медицинскую помощь жителям деревни Ивановка в Ангарском городском округе будут оказывать в новом фельдшерско-акушерский пункте, который возвели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Сейчас в деревне Ивановка идет благоустройство территории вокруг ФАПа. Уже установлена дизельная электростанция, оборудована канализация и контейнерная площадка для мусора, - рассказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Внутри ФАПа будут располагаться процедурный, прививочный и приемный кабинеты, а также аптечный пункт. Работать в здании будет местный фельдшер.

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