Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вылечился от коронавируса

Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился новостью о состоянии своего здоровья. В социальных сетях глава региона сообщил, что коронавирусная инфекция его больше не беспокоит, и он полностью здоров.

- Дорогие друзья! Спасибо всем за пожелания здоровья, - обратился Игорь Кобзев к жителям региона. - Сегодня получил результат теста на ковид. Он - отрицательный. Поэтому с понедельника возвращаюсь в полноценный рабочий график. Отличных всем выходных!

Напомним, о болезни губернатор рассказал 10 октября. По его словам, протекала она в легкой форме. На время лечения Игорь Кобзев принял решение перейти на удаленку, работая по видеосвязи.

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