Благодаря пожарному извещателю удалось избежать происшествия в Тайшетском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарный извещатель помог избежать трагедии в поселке Шиткино Тайшетского района. Там 12 октября пенсионерка, проживающая в доме одна, услышала громкий сигнал. Пройдя на кухню, она увидела, что ее заполонил дым. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Женщина вышла на свежий воздух и позвонила в пожарную охрану, - рассказали в ведомстве. - Огнеборцы пожарной части 116 оперативно прибыли по указанному адресу, вошли в дом и определили, что источником задымления стала подгоревшая на плите пища.

После проветривания комнат, хозяйка смогла вернуться домой.

Как сообщают в региональном МЧС доме этой одинокой пенсионерки датчик раннего обнаружения пожара установили в марте, а спустя полгода он спас ей жизнь.

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