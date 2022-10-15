Мужчина с металлической трубой совершил налет на аптеку в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вооруженный металлической трубой, в черной одежде, медицинской маске и капюшоне мужчина совершил налет на аптеку в районе Гидростроитель города Братска. Это произошло 7 октября. Около пяти часов вечера неизвестный зашел в здание и угрожая продавцу, забрал деньги из кассы. Его улов составил чуть больше 6 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В течение недели полицейские проводили мероприятия, направленные на установление его личности и местоположения, - рассказали в ведомстве. - Детально изучали записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе места происшествия и по пути вероятного маршрута злоумышленника.

Вскоре сыщики задержали подозреваемого. 45-летний братчанин и раньше имел проблемы с законом. Мужчина во всем сознался и рассказал, что похищенные деньги уже потратил. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с оружием или предметами, используемыми в качестве оружия. Аптечного налетчика поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.

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