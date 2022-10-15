Более 200 предметов церковной атрибутики покажут в Иркутском краеведческом музее. Фото: правительство Иркутской области

Иркутский областной краеведческий музей готовится отпраздновать свое 240-летие. В честь этого события запланирован цикл крупных мероприятий, в основном это выставки здешних коллекций, которые собирали в течение века. Так, жителям областного центра и гостям города представят экспозицию под названием «Свет невечерний. Выставка для верующих и неверующих». Ее расположат в экспозиционном отделе «Окно в Азию». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На ней зрители увидят более 200 предметов церковной атрибутики, - отметили в правительстве региона. - Это уникальные старообрядческие и православные иконы XVII-XIX веков, произведения медно-литой пластики, церковного ювелирного искусства, старопечатной книжной культуры. В их числе «коронационное» облачение епископа Тихона, которое ему подарил последний российский император Николай II во время торжественной коронации в мае 1896 года в Москве.

Особенность экспозиции еще и в том, что в последний раз ее показывали в 2001 году.

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