Хоккеисты «Ермака» проиграли в выездном матче в Тамбове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 октября спортсмены ангарского хоккейного клуба «Ермак» уступили победу хозяевам льда во время матча в Тамбове. Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу «волков». Об этом сообщают в пресс-службе Высшей хоккейной лиге.

С первых минут игры гости оказались в меньшинстве. К середине игрового отрезка в ворота ангарчан прилетели две шайбы, а еще через полминуты на табло высветился счет 3:0 в пользу «Тамбова». Дважды забил гол Александр Тимирев. Под конец периода «Ермаку» все-таки удалось отыграть одну шайбу - 3:1. Воспользовавшись меньшинством противника на первой минуте второго периода, спортсмены из Иркутской области вновь добавили себе очко. Через несколько минут гол принадлежал уже «волкам», а вскоре снова «Ермаку» - 4:3. Еще две шайбы в ворота ангарчан попали в третьем периоде.

Напомним, что в настоящее время хоккейный клуб «Ермак» находится на 23-м месте турнирной таблицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Классный учитель - 2022». На сайте irk.kp.ru в шестой раз голосовали за самого обаятельного педагога Приангарья. (подробности)

Мужчина с металлической трубой совершил налет на аптеку в Братске. Подозреваемого задержала полиция. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08